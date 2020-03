Nigeria: au moins 50 morts dans l'attaque de trois villages dans l'État de Kaduna

Des forces de sécurité déployées dans l'État de Kaduna au Nigeria. REUTERS/Stringer

Au moins 50 personnes ont été tuées dans une attaque dans les villages de Kerawa, Zareyawa et Marina dans le district d'Igabi, dans l'État de Kaduna. Selon la police locale, des hommes armés ont tiré sur des habitants sans distinction, pillé et incendié des maisons.Les assaillants étaient une centaine et sont soupçonnés d'appartenir à un gang spécialisé dans le vol de bétail et les kidnappings.