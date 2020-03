Procès en Algérie: l'ancien 1er ministre Abdelmalek Sellal de nouveau à la barre

L'ancien Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal était un proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika (illustration). REUTERS/Tiksa Negeri

Texte par : RFI Suivre

En Algérie, le procès en appel des anciens Premiers ministres d’Abdelaziz Bouteflika se poursuivait ce dimanche dans la capitale. Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal et d’autres hauts responsables et hommes d’affaires sont poursuivis pour corruption dans ce que l’on appelle désormais l’affaire du montage automobile. Ce dimanche, c’était Abdelmalek Sellal qui était à la barre. Et il a rejeté toute responsabilité sur l’ancien président Abdelaziz Bouteflika.