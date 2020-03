REPORTAGE

RDC: un an après les violences en Ituri, l'inquiétude règne toujours dans les villages

Un véhicule des Nations unies patrouille dans la région de Djugu, en Ituri, en mars 2018 (illustration). ALEX MCBRIDE / AFP

Ce vendredi, une nouvelle attaque attribuée aux miliciens de la Codeco a fait au moins 23 morts et plusieurs blessés par balles au village Digene, dans le territoire de Djugu. L’an dernier, cette milice avait attaqué et incendié plusieurs localités de ce territoire, poussant des milliers de personnes à quitter leurs villages. Dans l’un de ce villages, à environ 30km de Bunia, la population hésite à revenir et redoute de nouvelles attaques.