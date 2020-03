Côte d'Ivoire: le calendrier de la révision de la Constitution se précise

Le président ivoirien Alassane Ouattara, lors d'un discours à un sommet G20 pour l'investissement à Berlin, le 19 novembre 2019. © AFP/John MACDOUGALL

Texte par : RFI Suivre

En Côte d’Ivoire, on en sait plus sur le calendrier de travail du gouvernement et des parlementaires sur la révision de la Constitution. L’objectif est de promulguer la loi sur la révision constitutionnelle dans 15 jours pour ensuite s’attaquer à un autre gros dossier, la réforme du code électoral.