Coronavirus: le Congo va mettre en quarantaine les passagers des pays à risque

Vue de Brazzaville, la capitale du Congo (image d'illustration). Wikimedia/Jomako

Texte par : Loïcia Martial

Le gouvernement congolais a décidé, à compter du 3 mars 2020, de mettre en quarantaine tous les passagers venant des pays classés pays à risque et plus exposés au coronavirus. Le pays n’a pas encore enregistré un seul cas confirmé, mais cette mesure est la plus préventive selon les autorités.