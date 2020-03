Somalie: affrontements au Jubaland à la frontière avec le Kenya

La région semi-autonome du Jubaland, dans le sud de la Somalie. Google Maps

Texte par : RFI Suivre

Des affrontements ont éclaté lundi 2 mars entre l’armée fédérale somalienne et les troupes du Jubaland, l’une des régions semi-autonomes de Somalie. Les combats se sont déroulés dans la zone frontalière avec le Kenya, sans qu’on en connaisse le bilan. Ils ont entraîné une panique des deux côtés de la frontière, tendant un peu plus les relations entre Nairobi et Mogadiscio.