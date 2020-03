Détournements de fonds à la CNAPS à Madagascar: de nouvelles révélations

Nouvelles révélations sur des détournements de fonds à la Caisse nationale de Prévoyance sociale. Après le président de la Fédération Malgache de Foot, Raoul Rabekoto, qui est aussi l'ex-directeur général de la CNAPS, c'est un ancien Premier ministre qui est visé dans cette affaire de malversations. Plusieurs dizaines de milliards d'ariary aurait été détournés entre 2010 et 2018, selon le Bureau Indépendant Anti-Corruption en charge de l'enquête

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laëtitia Bezain

C'est un dossier qui concerne la construction d'un hôtel cinq étoiles avec héliport dans le centre de loisirs qui jouxte le stade de Vontovorona, à une heure de route de la capitale. Une construction commandée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, aussi propriétaire du CNAPS Sport, club de foot malgache. Près de 4 millions d'euros ont été débloqués par cet établissement public, qui gère la sécurité sociale des salariés malgaches, pour la construction de cet hôtel. « Nous avons fait évaluer ce qui a été construit par des experts. Ils ont conclu que moins de 50% des travaux ont été achevés, alors que l'entreprise a presque été intégralement payée », précise une source au sein du Bureau Anti-Corruption.

Une société qui appartient à l'ancien Premier ministre et candidat à la dernière élection présidentielle, Jean Ravelonarivo. Déféré au Pôle Anti-Corruption, il a été placé sous contrôle judiciaire. À ses côtés, six autres personnes, dirigeants de la CNAPS et de l'entreprise, doivent répondre à des faits de favoritisme, abus de fonction, faux et usage de faux et détournement de deniers publics.

D'autres dossiers de malversations au sein de la CNAPS sont en cours d'investigation, indique le Bureau Indépendant Anti-Corruption. Quant à Raoul Rabekoto, le président de la Fédération malgache de foot, malgré un avis de recherche publié la semaine dernière, il reste introuvable.

