Afrique du Sud: un livre controversé retiré de la vente

À Pretoria, capitale de l'Afrique du Sud (image d'illustration). Wikimédia

En Afrique du Sud, un livre controversé a été retiré des ventes hier, mercredi : « The Lost Boys of Bird Island », « Les garçons perdus de l’île aux Oiseaux », écrit par l’ancien policier Mark Minnie et la journaliste d’investigation Chris Steyn, raconte comment sous l’apartheid, des ministres et des membres haut placés du régime auraient abusé sexuellement de jeunes enfants. Une série de rebondissements et de polémiques entourent ce livre depuis sa publication il y a deux ans, ce qui aura finalement poussé les éditeurs de la maison NB Publishers à prendre cette décision.