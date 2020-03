Le Kenya accuse la Somalie d'avoir violé son intégrité territoriale

Le président kényan Uhuru Kenyatta ici le 30 octobre 2017, a convoqué un Conseil de sécurité en session extraordinaire après les affrontements de lundi 2 mars. REUTERS/Thomas Mukoya

Le président Uhuru Kenyatta a réuni ce mercredi 4 mars son Conseil national de sécurité en session extraordinaire après des affrontements lundi, entre l’armée somalienne et celle de l’État fédéral somalien du Jubaland. Ces violences se sont déroulées juste à la frontière avec le Kenya. Or le gouvernement kenyan a accusé Mogadiscio d’avoir violé l’intégrité et la souveraineté de son territoire.