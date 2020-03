Au Cameroun, des maires élus ont pris la tête de Yaoundé et Douala

Monument de la réunification du Cameroun, à Yaoundé. Wikimédia/Z.NGNOGUE

Texte par : RFI Suivre

Exit les délégués du gouvernement nommés à la tête des grandes villes camerounaises et place désormais aux maires élus. Il en est ainsi de Yaoundé et Douala, entre autres, dont les tout premiers maires sont entrés en fonction mardi 3 et mercredi 4 mars. Cela au terme de processus électoraux particulièrement encadrés par le RDPC, le parti au pouvoir dont ils sont issus.