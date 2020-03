Tunisie: attaque kamikaze contre l’ambassade américaine à Tunis

Un attentat-suicide a visé, ce vendredi matin, l'ambassade américaine à Tunis. Selon le ministère de l'Intérieur, cinq policiers et un civil ont été blessés.

Avec notre correspondant à Tunis, Michel Picard

Tout s’est passé très vite ce vendredi matin. Il semblerait que d’abord un homme à moto, à scooter plus précisément, a tenté de forcer l’entrée au niveau d’un poste de sécurité devant l’ambassade des États-Unis. Le bâtiment est l’un des plus sécurisés du pays et il se situe à une douzaine de kilomètres du centre-ville de Tunis, dans un quartier d’affaires.

Mort de deux assaillants

Des blindés, des hommes en arme, des policiers scientifiques ont repris possession de la zone après l’attaque. Dans un premier temps, un policier disait qu’un deuxième assaillant était recherché. Le ministère de l’Intérieur annonce finalement que deux assaillants sont morts. On ignore s’ils étaient les deux exactement au même endroit.

Deux attaques en juin 2019

Plusieurs policiers ont été blessés, des témoins ont parlé d’une énorme explosion entendue à une dizaine de kilomètres. Le pays est toujours en état d’urgence, mais il n’y a pas eu de scène de panique. Il faut se souvenir qu’en juin 2019, deux attaques-suicides avaient frappé déjà le centre-ville de Tunis faisant plusieurs blessés. Là encore, il n’y avait pas eu de scène de panique.