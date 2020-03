Algérie: incarcéré depuis cinq mois Abdelwahab Fersaoui attend toujours son procès

Le président du RAJ, le Rassemblement actions jeunesse, Abdelwahab Fersaoui est en détention provisoire depuis le 10 octobre dernier, toujours en attente de jugement. Début février, son mandat de dépôt a été prolongé.

Publicité Lire la suite

Cela fait près de cinq mois qu'Abdelwahab Fersaoui est à la prison d'El Harrach, dans la banlieue d'Alger. Mais selon l’un de ses avocats, il garde le moral et attend maintenant la programmation de son procès, puisque sa date n'a pas encore été fixée.

Abdelwahab Fersaoui est notamment poursuivi pour « atteinte à l'intégrité du territoire national ». Mais le Collectif de la société civile pour une transition démocratique et pacifique, qui regroupe plusieurs associations dont le RAJ, dénonce une campagne de persécutions et d'emprisonnement à l'encontre de l'association et de ses militants.

Abdelwahab Fersaoui est en effet connu pour sa participation active au Hirak. Certains font un parallèle avec Karim Tabbou, figure du mouvement de contestation, chef d'un petit parti d'opposition, arrêté en septembre. Son procès s'est ouvert cette semaine. Le procureur a requis une peine de quatre ans de prison ferme. Le verdict est attendu mercredi prochain.

Deux affaires qu'Amnesty International suit de près. Dans un communiqué publié vendredi 6 mars, l'organisation appelle les autorités algériennes à libérer les manifestants arrêtés pour avoir exercé leur droit à la liberté de réunion.