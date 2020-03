Cameroun: décès de l’opposant Adamou Ndam Njoya

Au Cameroun, Adamou Ndam Njoya, président de l'Union démocratique du Cameroun (UDC), est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à Yaoundé, à l’âge de 77 ans. Il était l'un des opposants historiques au président Paul Biya.

Publicité Lire la suite

Sa dernière et brève apparition publique remonte à octobre 2018. Adamou Ndam Njoya était alors candidat à l’élection présidentielle. Malade et affaibli depuis de longues années, il ne fera quasiment pas campagne, un exercice qu’il affectionnait pourtant et pendant lequel il s’est révélé comme l’un des principaux opposants au régime en place, depuis le retour au multipartisme en 1990.

Avec son parti - l’Union démocratique du Cameroun (UDC) qu’il fonde en 1991 - il avait été de toutes les joutes électorales face à Paul Biya, sauf pour l’élection présidentielle de 1997 où il avait prôné le boycott.

En 2004, il est supposé être le candidat unique de l’opposition, mais une brouille avec John Fru Ndi, président du Social Democratic Front (SDF), fera voler en éclats la dynamique de la coalition.

Maire de la commune de Foumban depuis 1996, il a dû céder son siège à son épouse Patricia Tomaïno Ndam Njoya, élue maire de cette ville de l’ouest du Cameroun, à l’issue des élections municipales du 9 février 2020.

Sous Ahmadou Ahidjo, Adamou Ndam Njoya avait été ministre de l’Éducation nationale et ministre délégué à la présidence chargé de l’Inspection générale de l’État.

Il a quitté la scène cette nuit à Yaoundé, épuisé par la maladie à l’âge de 77 ans.