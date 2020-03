Guinée: deux leaders du FNDC interpellés, un journaliste français expulsé

Des manifestants du FNDC dans les rues de Conakry le 6 janvier 2020 (image d'illustration). CELLOU BINANI / AFP

Texte par : RFI Suivre

En Guinée, deux responsables du Front national de défense de la Constitution ont été interpellés ce vendredi 6 mars et un journaliste français expulsé du pays. Ibrahima Diallo et Sékou Koundouno, deux figures de la société civile guinéenne ont été conduits vers une destination inconnue et leurs avocats sont sans nouvelles.