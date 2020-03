Deux leaders du FNDC arrêtés en Guinée: des «pratiques illégales» selon leur avocat

Manifestation à Conakry, le 14 octobre 2019, à l’appel du FNDC, rapidement dispersée par les forces de l’ordre (image d'illustration). CELLOU BINANI / AFP

En Guinée, Ibrahima Diallo et Sekou Koundouno, deux membres de la coordination nationale du FNDC, ont été interpellés, vendredi 6 mars à Conakry, et placés en garde à vue. Leur avocat dénonce des « pratiques illégales » et le Front national de défense de la Constitution réclame leur « libération immédiate ».