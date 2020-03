RDC: l'UDPS veut enquêter sur les nouveaux riches apparus dans ses rangs

Félix Tshisekedi, à Kinshasa, le 13 décembre 2019 (image d'illustration). Le parti du président, l’UDPS, veut enquêter et, le cas échéant, sanctionner dans ses rangs. REUTERS/Hereward Holland

Texte par : RFI Suivre

En République démocratique du Congo (RDC), le parti présidentiel enquête sur les nouveaux riches dans ses rangs. Plus d’un an après l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, des personnalités politiques, des organisations de la société civile dont l’Église catholique dénoncent des enrichissements « illicites et scandaleux » de nouveaux dirigeants. Le parti de Tshisekedi, l’UDPS, veut enquêter et, le cas échéant, sanctionner dans ses rangs. Une commission a été mise en place au sein de celui-ci.