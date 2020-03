Cameroun: série d'attentats meurtriers dans l'ouest du pays

Patrouille des forces de l'ordre au Cameroun (image d'illustration). AFP/Alexis Huguet

Texte par : RFI Suivre

Au Cameroun, une série d'attentats a fait neuf morts et de nombreux blessés ce week-end dans l'ouest du pays, en proie à un violent conflit séparatiste. D'abord dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars dans la ville de Galim et dimanche à Bamenda en pleine manifestation de la Journée internationale des droits de la femme. Les autorités attribuent ces attentats aux séparatistes anglophones qui y sont en guerre avec les forces de défense et de sécurité.