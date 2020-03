Mali: démarrage poussif pour la campagne des élections législatives

L'Assemblée nationale du Mali à Bamako. HABIBOU KOUYATE / AFP

Sur les listes de candidatures, on constate des alliances contre nature alors que le président malien IBK qui termine en 2023 son second et dernier quinquennat suit attentivement la campagne.