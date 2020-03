RDC: la Monusco assure ne pas avoir été sollicitée pour enquêter sur la mort de Kahimbi

En République démocratique du Congo (RDC), une dizaine de jours après la mort dans des conditions non encore élucidées du général Delphin Kahimbi, proche de l'ancien président congolais, de nombreuses questions se posent sur les enquêtes en cours.

En République démocratique du Congo (RDC), alors que l'enquête est officiellement entre les mains de la justice militaire depuis ce drame, les propos attribués au président Félix Tshisekedi lors du Conseil des ministres du 6 mars semblent indiquer qu'il aurait demandé à la Monusco de diligenter une enquête indépendante, ce que nie la mission de l'ONU dans le pays.

Les propos du président Tshisekedi étaient pourtant on ne peut plus clairs. Il avait informé les membres de son gouvernement, selon le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, qu'il avait « décidé de diligenter une enquête indépendante à l'initiative de la Monusco ».

« Très bonne initiative » a salué le 9 mars un haut cadre du FCC [Front commun pour le Congo], en parlant d'une « décision de nature à instaurer la confiance sur les résultats de l'enquête en cours sur la disparition du général Delphin Kahimbi ». « Même le président Tshisekedi a parlé d'une mort par pendaison sans préciser si c'était le fait de lui-même ou d'une main autre que la sienne », a pointé cette source.

Problème, la Monusco assure n'avoir reçu aucune demande dans ce sens, mais son porte-parole reconnaît que la Mission de l'ONU a donné son « appui » à une enquête menée à l'initiative de la justice congolaise. « Nous avons apporté un soutien technique et scientifique à la demande des autorités congolaises, explique Mathias Gillmann, porte-parole de la mission onusienne. C'est une enquête menée par les autorités judiciaires nationales, non à l'initiative de la Mission [de l'ONU] mais à l'initiative des autorités congolaises et nous ne ferons aucun commentaire concernant une enquête qui est non seulement en cours, mais aussi diligenté et menée par les autorités nationales ».

Contactée par RFI, la porte-parole adjointe de la présidence a renvoyé la balle dans le camp du ministre de la Communication et porte-parole de gouvernement, Jolino Makelele, chargé de la rédaction des comptes-rendus des conseils des ministres, qui n'a pu être joint.

