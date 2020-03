Sénégal: frénésie immobilière sur la corniche des Almadies à Dakar

Le quartier des Almadies, à Dakar, au Sénégal, le 6 novembre 2018. Assane Diop/RFI

Texte par : RFI Suivre

Sur la corniche des Almadies, à Dakar, très prisées des touristes et des surfeurs, les lieux de restaurations poussent comme des champignons et les résidences privées s’érigent à une rythme effréné. Une frénésie immobilière perçue comme « une agression » de la part des Dakarois, et que la mairie de Dakar a bien du mal à endiguer.