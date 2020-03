RDC: bonnes nouvelles sur le front de la lutte contre Ebola, selon le docteur Muyembe

Les contacts qui étaient suivis pendant 21 jours sont maintenant libérés, ils vont sortir de la surveillance, et comme on l'a dit il y a deux ou trois jours, le dernier cas de virus Ebola qui était hospitalisé est sorti le 3 mars, ce qui veut dire que nous n'avons plus de source de contamination. Depuis le 2 mars, le compte-à-rebours a commencé, mais nous restons vigilants pour continuer la surveillance et surtout aux points d'entrées des différentes provinces.