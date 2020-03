Cameroun: les autorités accusent des ONG et des médias de tentatives de déstabilisation

Paul Atanga Nji, le ministre de l'Administration territoriale, hausse le ton et accuse pêle-mêle des ONG et certains médias d'être en intelligence avec les séparatistes anglophones pour déstabiliser le Cameroun. Une sortie qui intervient quelques semaines après un rapport de Human Rights Watch mettant clairement en cause l'armée camerounaise dans le massacre de civils survenu dans une localité du Nord-Ouest anglophone.