Centrafrique: situation sécuritaire précaire autour de la ville de Bossangoa

La mission de maintien de la paix de l’ONU en République centrafricaine (MINUSCA) tente de jouer son rôle dans des zones de tensions comme à Bossangoa. AFP/Florent Vergnes

RFI

En Centrafrique, un accord de paix a été signé à Bangui le 6 février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés. Si la situation sécuritaire s’est globalement améliorée, des incidents ont toujours lieu dans les régions et de récents combats à Ndele et Birao viennent ternir les progrès de cet accord. La Minusca répertorie entre 50 et 70 violations de l’accord de paix chaque semaine. Dans la préfecture de l’Ouham par exemple, si la ville de Bossangoa est calme, la situation sécuritaire sur les axes alentour reste précaire.