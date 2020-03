Coronavirus: interdiction des rassemblements en Algérie

En Algérie, tous les rassemblements sportifs, culturels et politiques sont annulés. Une décision annoncée par le ministre de la Santé, en raison du Coronavirus. L'Algérie compte actuellement 20 cas confirmés, sur son sol, a-t-il précisé.

« Tous les rassemblements sportifs, culturels, politiques sont annulés. Tous les salons et les foires sont annulés, on ne prend pas de risque », a déclaré Abderahmane Benbouzid lors d'un forum du quotidien gouvernemental arabophone Echaab (Le Peuple).

Ainsi tous les matches de football se dérouleront à huis clos, a-t-il souligné. « C'est officiel, ce sont les recommandations qui seront confirmées par le ministre de la Jeunesse et des Sports, mais je vous le dis, le président (Abdelmadjid Tebboune) nous a donné des instructions pour interdire tous les rassemblements, et parmi eux les stades », a-t-il précisé.

À ce jour, vingt cas de Covid-19 ont été confirmés par le ministère algérien de la Santé, dont dix-sept membres d'une même famille en lien avec des cas confirmés chez des ressortissants algériens en France. « On est encore en phase une, une phase d'information et de veille. Nous avons commencé à constituer un stock de masques et de médicaments. C'est un avantage pour nous d'avoir commencé tôt alors que nous n'avons que 20 cas », a expliqué le ministre de la Santé.

