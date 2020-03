Coronavirus: en Afrique du Sud, les trois principales provinces touchées

Comme partout dans le monde, dans cette pharmacie à Johannesburg, les produits désinfectants pour les mains sont très demandés. Photo prise le 6 mars 2020. MICHELE SPATARI / AFP

L’Afrique du Sud est de plus en plus touchée par l’épidémie de coronavirus. La semaine dernière, trois touristes revenant d’Italie avaient été testés positifs. Mercredi 11 mars, six nouveaux individus ont été positifs, portant à 13 le nombre de cas dans la nation arc-en-ciel, dont l’un est dans un état critique à Johannesburg. Le ministre de la Santé se veut rassurant, mais l’inquiétude grandit, car ce sont maintenant les trois principales provinces sud-africaines qui sont touchées.