Coronavirus: la Côte d'Ivoire annonce son premier cas de contamination

Un premier cas de coronavirus a été confirmé à Abidjan mardi 11 mars. C’est le ministère de la Santé qui l’a annoncé dans un communiqué. Il s’agit d’un Ivoirien ayant séjourné en Italie.

Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto

Ce patient est un homme de 45 ans, de nationalité ivoirienne, présentant des symptômes tels que la toux, de la fièvre et un rhume, après avoir séjourné en Italie. Ses analyses ont confirmé ce mardi une contamination au Covid-19.

L’homme a été pris en charge au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville, selon le communiqué du ministère de la Santé qui indique que son état est « stable et rassurant », et que « ses contacts font l’objet d’un suivi ».

C’est donc le premier cas confirmé de coronavirus en Côte d’Ivoire. Fin janvier une fausse alerte avait concerné une étudiante ivoirienne en provenance de Chine. Depuis, le gouvernement a mis en place un plan de réponse de 650 millions de FCFA (1 million d’euros), comprenant notamment l’installation de cinq salles dédiées au CHU de Treichville.

La semaine dernière l’Africa CEO Forum d’Abidjan, grand rendez-vous annuel de décideurs économiques et politiques internationaux a été reporté sine die pour cause de coronavirus.