Madagascar: nouveau rebondissement dans l’affaire des cartes d’identité

La Ceni a supervisé les dernières élections présidentielles qui a vu la victoire de Andry Rajoelina Rajoelina en 2018. (Illustration). RIJASOLO / AFP

Texte par : RFI Suivre

C’est une affaire qui n’en finit pas de secouer la Commission Electorale Nationale Indépendante (Céni) à Madagascar. Il y a 10 jours, lors d’un point presse banal sur la révision de la liste électorale, le vice-président annonce que plus d’un dixième des électeurs possède une carte d’identité nationale au numéro identique à celui d’un autre électeur. La polémique enfle : l’opposition pointe du doigt des dernières élections truquées quand le Président en personne assène qu’il a gagné. En rangs serrés, la Céni soutient d’abord le vice-président avant, deux jours plus tard, de saisir la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) pour demander sa destitution « pour faute grave et violation de serment ». Mardi, la HCC a rendu sa décision.