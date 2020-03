CPI: fin du procès de Dominic Ongwen, enfant enlevé devenu chef rebelle

Des Ougandais en train de suivre à la télévision le procès de Dominique Ongwen dans la ville de Lukodi. ISAAC KASAMANI / AFP

Les juges de la Cour pénale internationale ont débuté jeudi soir leur délibéré dans l’affaire Ongwen. Ancien chef de brigade dans l’Armée de résistance du Seigneur, le milicien répond de 70 accusations de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre dont des meurtres, des viols, des mariages forcés, des persécutions, pillages et conscriptions d’enfants de moins de 15 ans. Ces crimes auraient été commis dans le nord de l’Ouganda entre 2002 et 2005, au plus fort de la guerre opposant la milice de Joseph Kony au pouvoir de Yoweri Museveni.