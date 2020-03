Sénégal: la Casamance saignée par un gros trafic du bois de rose

Vue d'une partie de la forêt de Casamance, non loin de Ziguinchor. (Illustration). Wikimedia Commons

Texte par : RFI Suivre

Une enquête de la BBC Afrique publiée ce lundi montre comment le bois de rose, abattu en Casamance, au sud du Sénégal, est ensuite acheminé en Gambie où il est exporté en Chine. Ces six dernières années, on estime que 10 000 hectares de forêts ont été abattus alors que des mesures de protection, au niveau national et international, sont en place.