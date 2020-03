Côte d'Ivoire: l'opposition se retire des travaux relatifs à la révision constitutionnelle

En Côte d'Ivoire, l'opposition critique la volonté du président Ouattara de réformer la Constitution qu'il avait fait voter en 2016. ( photo d'illustration) Sia KAMBOU / AFP

Texte par : RFI Suivre

Alors que, depuis une semaine, les députés et sénateurs ivoiriens planchent sur le projet de révision constitutionnelle voulu par Alassane Ouattara, les députés d’opposition ont annoncé jeudi 12 mars qu’ils quittaient les travaux parlementaires. Ils dénoncent une « mascarade ». Le texte qui prévoit notamment une nomination du vice-président par le président élu et non plus l’élection d’un ticket à l’américaine, a désormais un boulevard devant lui jusqu’à la promulgation le 18 mars.