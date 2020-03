Cameroun anglophone: Human Rights Watch alerte sur la situation des écoles

Buea, capitale de de la province camerounaise du Sud-Ouest et épicentre des troubles du Cameroun anglophone, le 27 avril 2018 © ALEXIS HUGUET / AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre

L’ONG demande aux combattants séparatistes des zones anglophones du Cameroun de cesser leurs attaques contre les écoles, écoliers et enseignants dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. L’ONG parle d’une « campagne brutale » et reproche aux séparatistes d'utiliser l’éducation comme une « arme à des fins politiques ».