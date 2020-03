Coronavirus: le Maroc suspend ses liaisons vers la France, l’Espagne et l'Algérie

Une Espagnole franchit la frontière entre la ville marocaine de Fnideq et l'enclave espagnole de Ceuta le 13 mars 2020. Le Maroc boucle ses liaisons vers l'Espagne, la France et l'Algérie pour prévenir la propagation du coronavirus.. FADEL SENNA / AFP

Au Maroc, où 7 cas de coronavirus ont été détectés et un décès a été enregistré, les cours ont été suspendus à partir de lundi 16 mars pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Le royaume a fermé ses frontières terrestres avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, et suspendu, jusqu'à nouvel ordre, les liaisons aériennes et maritimes vers la France, l'Espagne et l'Algérie.