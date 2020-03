Libye: la Conférence inter-libyenne se tiendra en juillet 2020 à Addis-Abeba

Le chaos libyen: maison bombardée dans un quartier sud de Tripoli, le 28 février 2020. REUTERS/Ismail Zitouny

La conférence nationale inter-libyenne de réconciliation aura lieu en juillet prochain à Addis-Abeba, en Ethiopie. C'est ce qu'ont décidé les membres du groupe de contact de l’Union africaine (UA) à savoir les présidents du Congo-Brazzaville, de l’Afrique du Sud et du Tchad, le président de la Commission de l’UA, des représentants de l’ONU et des gouvernements algérien et égyptien qui étaient réunis à Oyo au nord du Congo, ce jeudi 12 mars.