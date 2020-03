RDC: l’insécurité dans la ville de Lubumbashi fait polémique

Lubumbashi, 2015 FEDERICO SCOPPA / AFP

Texte par : RFI Suivre

Certains quartiers de la ville connaissent un regain d'insécurité ces derniers mois, provoquant des manifestations pour demander la démission du gouverneur de province et de son ministre de l’intérieur. Lors d’un colloque de femme cette semaine, une représentante du ministère des Droits de la femme à Lubumbashi a avancé le chiffre de plus de 300 femmes victimes de violences et de viols lors des deux premiers mois de l’année dans cette province. Un chiffre que contestent les autorités.