Coronavirus: en Algérie, le Hirak en plein désarroi

Manifestations à Alger, le 14 juin 2019. RYAD KRAMDI / AFP

Texte par : RFI Suivre

Un troisième patient contaminé par le Corona virus est décédé samedi 14 mars, 37e cas identifiés jusqu'à présent. Dans ce contexte, les manifestants qui demandent chaque semaine depuis plus d’un an un changement de régime politique s’interrogent : doivent-ils ou non arrêter de manifester pour éviter la propagation de l’épidémie ?