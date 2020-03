Coronavirus: les Africains en partance de Paris entre insouciance et responsabilité

Des voyaeurs à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Le 12 mars 2020 (Illustration). Bertrand GUAY / AFP

Texte par : RFI Suivre

Avec dix-neuf pays actuellement touchés, l'Afrique reste relativement préservée par la pandémie de coronavirus. Préservée, certes, mais pas exclue, et le risque d'une propagation est pris très au sérieux par les autorités médicales et politiques des pays africains qui prennent tour à tour des mesures plus radicales de prévention et de riposte. De leur côté, les voyageurs en partance d'Europe et à destination du continent font toujours preuve d'une certaine forme d'insouciance.