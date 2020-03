Congo: le gouvernement annonce un premier cas confirmé de coronavirus

Le Congo a enregistré à Brazzaville son premier cas de coronavirus, selon un communiqué lu, dans la nuit du samedi 14 mars, par le porte-parole du gouvernement. Ce dernier affirme que le malade, venu de France depuis deux semaines, est pris en charge par les services de santé et sa famille placée à l’isolement.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Il s’agit d’un ressortissant franco-congolais âgé de 50 ans, arrivé de Paris via Addis-Abeba le 1er mars par un vol d’Ethiopian Airlines.

Dans un communiqué - lu sur les chaînes publiques par le porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla - le gouvernement précise que le patient qui présentait les symptômes du Covid-19 a été testé positif, samedi, par le laboratoire national de santé publique.

État stable

Il est actuellement pris en charge par les services de santé et son état serait stable. Les membres de sa famille, notamment sa femme de nationalité française et leur fille de 6 ans, ont été isolés et sont sous surveillance permanente.

Le gouvernement qui dit poursuivre le traçage et la recherche des autres sujets invite toutes les personnes ayant emprunté le vol Ethiopian Airlines du 1er mars à prendre contact dans les meilleurs délais avec les services de santé.

Quarantaine

Ce premier cas confirmé de Covid-19 est enregistré dix jours après que le Congo a décidé de mettre en quarantaine tous les passagers en provenance des pays à risque, une mesure qui n’a presque pas été suivie d’effets.

