Qui est Antoinette Sayeh, la Libérienne numéro deux du FMI?

L'ancienne ministre libérienne des Finances, Antoinette Sayeh prend ce lundi 16 mars ses fonctions à la direction générale du FMI. C'est la première femme africaine à occuper ce poste de directrice-générale adjointe. La DG du FMI Kristalina Georgieva est entourée de quatre DGA. Antoinette Sayeh sera en charge des dossiers africains.

Pour reprendre les mots de Kristalina Georgieva, la patronne du FMI, Antoinette Sayeh représente une « combinaison rare de leadership institutionnel, de capacités analytiques et d'engagement envers l'équité ». Le respect qui entoure la Libérienne remonte à son passage à la Banque mondiale, où elle a travaillé dix-sept ans. En 2006, La présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, lui confie le ministère des Finances du pays. Antoinette Sayeh réussit l'exploit d'apurer les arriérés de dettes et d'obtenir des programmes de soutien de la part du FMI. Elle tient sans trembler le gouvernail par gros temps, et son sang-froid est remarqué.

Elle entre alors au FMi pour s'occuper entre 2008 et 2016 du département Afrique. Ceux qui pensaient trouver une interlocutrice complaisante en sont pour leurs frais. Antoinette Sayeh n'hésite pas à suspendre l'aide du FMI au Mozambique après le scandale de la dette cachée par Maputo.

Principes et compréhension

C'est aussi elle qui tape du poing sur la table en Afrique centrale, reprochant aux pays de la zone Cemac, leur mauvaise gestion macroéconomique suite à la crise pétrolière de 2014. Pas de sentiments chez Antoinette Sayeh, mais des principes et de la compréhension, comme avec les pays frappés par Ebola, qui reçoivent alors le soutien du FMI.

Gardienne de l'orthodoxie financière, elle va de nouveau s'occuper des pays africains. Avec comme credo, cette maxime en vogue au FMI : une croissance durable s'appuie sur une gestion saine.

