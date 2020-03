Refoulement de migrants au large de Malte redébarqués en Libye

Des migrants qui ont pu être secourus par des pêcheurs après le naufrage de leur bateau au large de la ville libyenne de Khoms, Libye, 25 juillet 2019 REUTERS/Ismail Zetouni

Texte par : RFI Suivre

Après quelques semaines où les tentatives de traversées de la Méditerranée s'étaient faites plus rares, plus de 400 personnes ont été interceptées en mer au large de la Libye dans le courant du week-end dernier et renvoyés à Tripoli, selon l'Organisation internationale des migrations et le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Des interceptions qui sont faites ouvertement et en violation du droit international, dénoncent les ONG.