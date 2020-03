Face au coronavirus, le Mali a développé un «plan robuste» qui s'inspire de la France

Le ministre de la Santé du Mali, Michel Sidibé. Thomas SAMSON / AFP

Texte par : Caroline Paré Suivre | Ophélie Lahccen

Face au risque d’épidémie de Covid-19, le Mali suspend ses vols commerciaux et ferme ses établissements scolaires. Michel Sidibé, ministre de la Santé et des Affaires sociales du Mali et ancien Directeur exécutif de l’ONUSIDA, était mercredi matin l'invité de Priorité santé.