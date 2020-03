Congo: le gouvernement prend des mesures de prévention face au coronavirus

Clément Mouamba, le Premier ministre congolais (photo d'illustration). STR / AFP

Texte par : RFI Suivre

Au Congo-Brazzaville, le premier cas confirmé de coronavirus a été enregistré le 14 mars dernier. Deux autres se sont ajoutés mercredi 18 mars, selon le Premier ministre Clément Mouamba. Ce dernier a annoncé des mesures de prévention allant de la suspension des vols en provenance des pays à risque à la fermeture des écoles, des lieux de culte et des bars. Les célébrations des mariages et l’organisation des enterrements doivent aussi se faire dans la plus stricte intimité. Ces mesures sont valables 30 jours et susceptibles d’êtres renouvelées.