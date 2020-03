Coronavirus: en Algérie, le 57ème vendredi de manifestation n’aura pas lieu

Des personnes portant des masques à la sortie de l'hôpital El-Kettar dans la capitale algérienne Alger, le 26 février 2020. RYAD KRAMDI / AFP

Texte par : RFI Suivre

Ce devrait être le 57ème vendredi de manifestation en Algérie. Mais pour la première fois depuis plus d’un an, la mobilisation ne pourra pas avoir lieu en raison de la pandémie de coronavirus. L’Algérie enregistre actuellement 90 cas confirmés et 9 décès, selon les derniers chiffres disponibles.