Coronavirus: le HCR rappelle aux États leurs obligations à l'égard des réfugiés

Filippo Grandi, le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, s'entretient avec des femmes et des enfants dans un quartier qui accueille des personnes déplacées du nord du Burkina Faso à Kaya, le 2 février 2020. OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Alors que la pandémie de Covid-19 touche de plus en plus de pays, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés a « sollicité d'urgence », mercredi, « un financement initial de 33 millions de dollars pour renforcer ses activités de préparation, de prévention et de réponse au virus ». Ce jeudi, le HCR a également publié une note juridique.