RDC: Tshisekedi annonce des mesures contre le Covid-19

La RDC a annoncé mercredi 18 mars avoir enregistré 14 cas de Covid-19 sur son territoire. Dans la soirée, Félix Tshisekedi a annoncé une batterie de mesures pour limiter la propagation. C'est le médecin spécialiste en virologie Jean-Jacques Muyembe, coordinateur de la lutte contre le virus Ebola, qui est désormais chargé de celle du Covid-19.

De notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

« Nous ne sommes qu’au début de cette pandémie. Il s’agit d’une menace sérieuse qui appelle des mesures musclées », a dit le chef de l’État congolais, dans son message.

Mesures bien connues désormais puisque déjà mises en place ces derniers jours dans de nombreux pays du monde.

Sur le plan interne, tous les rassemblements, réunions, célébration de plus de vingt personnes sur les lieux publics sont interdits. Les écoles et les universités sont fermées pour une durée d’un mois à dater de ce jeudi.

Tous les cultes publics ainsi que les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sont également suspendues. Discothèques, bars, cafés et restaurant ne peuvent pas non plus ouvrir jusqu’à nouvel ordre. D’autres types de rassemblement comme les deuils sont être soumis à une réglementation particulière, « interdits dans les salles et domiciles », « les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs », a précisé le chef de l'État.

Félix Tshisekedi a également « décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit ».

L'opposition propose de revoir de la loi budgétaire

Le président congolais a confié la coordination de la riposte au virologue Jean-Jacques Muyembe, celui-là même qui a dirigé la lutte contre l’épidémie de la maladie à virus Ebola.

Félix Tshisekedi a aussi annoncé qu’une réunion dite inter-institutionnelle sera très prochaine organisée pour examiner le mode de fonctionnement de l’État en cette période exceptionnelle.

Pour le député d'opposition Christophe Lutundula, l'annonce de ces mesures est à saluer, mais il s'inquiète du manque de moyens. Il ne va pas falloir avoir honte, dit-il, de faire appel aux bailleurs de fonds.

« Il se pose un problème de moyens, tant pour la prévention que pour les traitements, il y a des problèmes d'équipements médicaux spécialisés, des appareils. il va falloir absolument une importante mobilisation de ressources, et pourquoi pas voir si l'un ou l'autre de nos partenaires peut nous porter secours, il n'y a pas de honte à avoir. Même pour Ebola, nous n'avons pas refuser de recourir à l'assistance de ceux qui peuvent nous aider à quelque chose », développe l'élu. Pour lui, il va être « absolument nécessaire de revoir la loi budgétaire et les affectations des recettes ».