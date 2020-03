Coronavirus: la décision du gouvernement béninois de ne pas fermer les écoles fait débat

La cour d'une école d'Avakpa au Bénin (image d'illustration) RFI/Carine Frenk

Pour n’avoir pas ordonné la fermeture des écoles Patrice Talon et son équipe sont critiqués par des parents d’élèves. Au point où la Fédération des associations des parents d’élèves et d’étudiants et le directeur de l’enseignement catholique ont saisi les ministres concernés pour le demander avec insistance que l’Etat décrète « écoles closes ».