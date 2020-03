Burkina Faso: Kaboré annonce de nouvelles mesures pour tenter d'endiguer le coronavirus

Face à l’augmentation des cas de contamination au coronavirus, le président burkinabè a annoncé de nouvelles mesures.

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

En l’absence de vaccin et de traitement validé, le seul antidote contre le coronavirus demeure la prévention individuelle et collective, a expliqué le président Roch Marc Christian Kaboré pour justifier ces mesures de restriction des libertés.

« L'instauration d'un couvre-feu de 19h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire, à compter du 21 mars 2020, à l'exception des personnels sous astreintes. La suspension immédiate des opérations d'enrôlement biométrique. La suspension immédiate des opérations spéciales de délivrance des cartes nationales d'identité burkinabè. L'interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes. »

Sur le plan des transports, toutes les frontières du pays resteront fermées aux voyageurs durant deux semaines, a –t-il décidé. « La fermeture des aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso aux vols commerciaux pour une durée de deux semaines renouvelables, à compter du 21 mars 2020 à minuit. Exceptée pour les vols intérieurs, militaires et le fret. La fermeture des frontières terrestres et ferroviaires pour une durée de deux semaines renouvelables, à compter du 21 mars 2020 à minuit. A l'exception du fret. »



Au regard de la capacité d’accueil des centres de santé et du mode transmission du virus, le président du Faso exhorte les populations à tout mettre en œuvre pour interrompre la transmission communautaire du coronavirus au Burkina Faso.

Déjà la semaine dernière, le gouvernement avait décidé de la fermetures des écoles et université, l’interdiction de tout rassemblement, la suspension de toute rencontre d’envergure nationale et internationale. Le pays compte officiellement 40 cas confirmés dont un décès. Au moins trois ministres ont été diagnostiqués « positifs ».