Coronavirus: le sommet Afrique/France prévu en juin à Bordeaux devrait être reporté

En raison du coronavirus, on se dirige vers un report du sommet Afrique/France prévu en juin à Bordeaux. La nouvelle devrait être officialisée la semaine prochaine par l'Elysée. Plusieurs dates sont à l’étude même si le choix d'un nouveau calendrier est un véritable casse-tête pour les organisateurs.

Publicité Lire la suite

Si la décision n’est pas encore officielle, il ne fait désormais plus guère de doute que le sommet sera reporté. Plusieurs sources confirment à RFI que le principe en a été acté. « Le format de cet événement tel qu’il existe aujourd’hui ne peut pas se tenir en juin », assure hors micro le représentant d’un des organisateurs.

Non seulement, plus de 10 000 personnes sont attendues à ce sommet Afrique/France mais un match de football et un concert de musiques urbaines sont également censés avoir lieu en marge de l’événement. Impossible d'imaginer organiser un tel rendez-vous du 4 au 6 juin alors que les rassemblements de plus de 100 personnes sont actuellement interdits en France.

Le report de ce sommet devrait donc être officialisé la semaine prochaine par l’Elysée. Le palais présidentiel pourrait annoncer à cette occasion la date à laquelle l’événement est reporté. Plusieurs hypothèses sont à l’étude - fin août, octobre ou novembre - mais les organisateurs sont confrontés à un véritable casse-tête.

Car en plus des événements déjà prévus comme l’Assemblée générale des Nations unies en septembre et le G20 en novembre, la tenue d’élections présidentielles dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest à l’automne vient un peu plus compliquer la donne en terme d’agenda.