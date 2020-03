Guinée: polémique autour du maintien du double scrutin de dimanche

Un homme marche près de l'affiche de la campagne électorale de la Guinée pour le parti de la démocratie et de l'harmonie (GDE) à Conakry, Guinée, 26 février 2020. REUTERS/Stringer

Texte par : RFI Suivre

Plus que 48 heures avant la tenue d’un double scrutin hautement controversé, couplant législatives et référendum constitutionnel. Le Front national de Défense de la Constitution, certain qu’Alpha Condé compte en profiter pour briguer un troisième mandat en violation de l’actuelle loi fondamentale, s’y oppose catégoriquement. Pour le gouvernement, il n’est pas question d’un nouveau report et les préparatifs suivent leur cours en dépit de l’épidémie de coronavirus dont la Guinée vient d’enregistrer un second cas.