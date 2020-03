Malgré le coronavirus, le Cameroun poursuivra ses échanges commerciaux frontaliers

Une vue générale du port de Douala au Cameroun. Reinnier KAZE/AFP

Texte par : RFI Suivre

Le Cameroun poursuivra ses échanges commerciaux avec les pays de la CEMAC, ont précisé ce jeudi par les autorités camerounaises. Mardi, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Premier ministre avait annoncé la fermeture des « frontières terrestres, aériennes, et maritimes », du pays à l’exception des « vols cargos » et des « navires transportant des produits de consommation courantes » et « biens matériels nécessaires », mais sans plus de précisions concernant les échanges routiers, ce qui avait suscité quelques remous dans les pays voisins, très dépendants de ces échanges pour leur approvisionnement.