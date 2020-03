Pèlerinages à La Mecque suspendus: les pèlerins nigériens seront indemnisés

La Kaaba au coeur de la mosquée Masjid al-Haram à La Mecque (illustration). REUTERS/Suhaib Salem



L'épidémie de coronavirus perturbe la célébration des rites musulmans. Les autorités saoudiennes suspendent temporairement le Hadj et la Omra, ou petit pèlerinage, en raison de la pandémie de coronavirus. Tous les candidats au Hadj et l'Omra 2020 ayant versé de l'argent seront indemnisés par l'Arabie saoudite. Un mécanisme de remboursement est déjà établi en rapport avec les agences locales qui organisent le pèlerinage. Plus de 15.000 pèlerins nigériens seront concernés.